TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、日本での人気を再び証明した。5月15日、日本レコード協会によると、4月13日リリースされた8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』が、4月基準で累計出荷枚数25万枚を突破し、ゴールドディスク「プラチナ」認定を受けた。【写真】「これは彼氏」ボムギュ、夜の“東京散策”ショットこれによりTOMORROW X TOGETHERは、「トリプルプラチナ」を獲得した『誓い（CHIKAI）』を