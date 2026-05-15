【RAH GENESIS仮面ライダーガヴポッピングミフォーム】 5月15日12時より予約開始 2027年4月 発送予定 価格：59,400円 メディコム・トイは、アクションフィギュア「RAH GENESIS仮面ライダーガヴポッピングミフォーム」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月15日12時より予約受付を開始する。発送は2027年4月を予定し、価格は59,400円。