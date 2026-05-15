【モデルプレス＝2026/05/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が5月14日、自身のInstagramを更新。サウナでの水着姿を公開し、話題となっている。【写真】「今日好き」18歳ギャルJK「大人っぽい」サウナでのビキニショット◆倉八音羽、サウナでの水着姿公開倉八は「今年一発目の夏行事」「おとはグランピングがほんとに大好きで最近サウナに