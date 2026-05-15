mage: EV GENESIS 2024年5月26日の記事を編集して再掲載しています。 人型ロボの顔みたいでカワイイ。排気ガスで空気を汚さず、都市部や短距離を移動するのに便利なマイクロモビリティー。各国でいろんなモデルが作られていますが、日本も負けていられません。世界初の試みEV GENESISが作っているのは、曲がる太陽光パネルをルーフに搭載した電動3輪車「3RUOTA（スリールオータ）」。太陽光