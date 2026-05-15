岡山後楽園 岡山市と岡山県などは、春のライトアップイベント「春の烏城灯源郷・春の幻想庭園」期間中（2026年4月24日～5月5日）の岡山城天守と岡山後楽園の入場・入園者数をまとめました。 岡山城天守の入場者数は2万8822人で、前年比104.7％でした。一方、午後5時以降に入場した人は3927人で、前年比94.8％でした。 おかやま観光コンベンション協会は、「日中に『烏城おしろあそび』などの子ども向けイベントを