次々と新しいスイーツが登場し、沼る人が続出中板チョコの中に、ピスタチオペーストと中東の伝統食材・カダイフ（極細麺状の生地）が入った中東発祥のドバイチョコレート。その進化系として、韓国のカフェ文化の中で生まれた「ドバイチョコスイーツ」の人気が止まらない！「2024年に、ピスタチオの鮮やかなビジュアルと、カダイフのザクザク食感がSNSやASMR動画などで大きな話題となり、世界中に波及。’25年に韓国でドバイ○○な