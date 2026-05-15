車名はシャネルのフレグランスのようシャネルのフレグランスのように、車名の数字を『N°（ナンバー）◯』と呼ぶようになった、DSオートモビル。【画像】独創性が細部まで行き届く『DS No4エトワール・ハイブリッド』日本デビュー！全46枚今年の初夏に発売が予定されるフラッグシップの『N°8』（以下No8）は、先日全国のディーラーで展示。それに先立ち、ラインナップの中核になる『N°4』（以下No4）が日本で発売された。日本