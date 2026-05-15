確定した刑事裁判をやりなおす再審制度の見直しをめぐる改正案が閣議決定されました。平口法務大臣：再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するようにするものであり、大変重要な意義を有するものと考えております。改正案には、再審開始決定に不服を申し立てる検察の「抗告」を原則禁止とすることや、再審請求に関連する証拠について裁判所が検察に開示を命じる「証拠開示」の規定などが新設されました。「抗告」の原則禁止