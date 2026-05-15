待望のショート・ランクルが登場トヨタは5月14日、ランドクルーザー・シリーズの新たなラインナップとして新型車『トヨタ・ランドクルーザーFJ』を発売した。【画像】待望のランクルファミリー、トヨタ・ランドクルーザーFJとラストワンマイルの相棒、ランドホッパー全31枚現在『300』、『250』、『70』の3シリーズが展開しているランクル・シリーズに追加された『ランドクルーザーFJ』は、『フリーダム＆ジョイ（Freedom &