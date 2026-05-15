中国を国賓で訪問しているアメリカのトランプ大統領は、このあと習近平国家主席との2日目の首脳会談に臨みます。北京から中継です。千田淳一記者：きのうの拡大会合とは代わって、きょうはトランプ大統領が好む少人数での会談となることから、首脳同士のより突っ込んだやり取りが予想されます。焦点の一つ、台湾問題ではアメリカメディアは習主席が「衝突の恐れがあり、最大限慎重に処理すべきだ」と警告したことで、会談は一時、