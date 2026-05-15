ABEMA初代専属アナウンサー・西澤由夏（32）のデジタル写真集『Re:Tailwind』が、15日にリリースされた。【別カット】かわいさと妖艶さのギャップがすごい…西澤由夏アナ、圧巻の美ボディ本作は、4月1日に発売され大きな反響を呼んだ1st写真集『Tailwind』のアナザーエディション。『チャンスの時間』などで、さまざまな芸人やタレントから愛される西澤アナが、「独身アラサー女子の休日」をテーマに、自身初となる水着カット