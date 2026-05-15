神奈川県教育委員会は14日、部活の教え子の女子生徒に対して2年以上にわたり性交を繰り返した高校教師など、男性教師5人を懲戒免職にしたと発表した。県教育委員会によると、川崎市内の県立高校の30代の男性教師は2023年12月から2026年3月までの2年3か月間、自らが顧問を務める部活動の教え子である女子生徒2名に対して、車の中などで複数回性交を繰り返していたという。教師本人が、「被害者との関係が明らかになるかもしれないと