お笑い芸人のヒロシ（54）が14日、自身のXを通じて、上京当時の賃貸事情に驚いたという過去を明かした。【写真】「植物が綺麗に良く育っとる」“地元”の風景を公開したヒロシ漫画家・小田原ドラゴン氏の「払うたびに家賃の更新料というものの理解に苦しむ。家賃1ヶ月分と非常に高額だし地域的にそんなもの取らない地域も多いのに」というXでの発言に反応。「上京したとき、田舎者だから舐められてると思いました。あと礼金。