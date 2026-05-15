◇ア・リーグホワイトソックス6−2ロイヤルズ（2026年5月14日シカゴ）ホワイトソックスの本拠地が「大ブーイング」に包まれた。ロイヤルズ戦5―2の7回2死の村上宗隆内野手（26）第4打席。ラングが投じた2球目の直球が、村上の胸元スレスレを通り抜ける悪球に。捕手も取れずにそのまま後方まで白球が突き抜けると、負傷にもつながりかねないその「危険球」に本拠地のファンが大ブーイングを送った。村上はその打席は二ゴ