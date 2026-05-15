福島県の磐越自動車道で高校生などが死傷したバス事故で、金子国土交通大臣は、高校がバスの借受人となっていたことを明らかにしました。５月6日に磐越道で起きた新潟県の北越高校の生徒18人が死傷したバス事故について、金子国交大臣はけさの閣議後の会見で、契約書によると北越高校がバスの借受人となっていたことを明らかにしました。金子国交大臣：この契約書の内容に基づけば、本件事案における運送行為は、高校がレンタカー