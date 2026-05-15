15日未明、岐阜県岐南町の路上で倒れていたアメリカ国籍の男性が死亡し、警察はひき逃げ事件とみて調べています。警察によりますと、岐南町下印食4丁目の交差点近くで15日午前0時ごろ、岐阜市に住むヒッキー・ジュニア・ウイリアム・ポールさん(59)が頭から血を流して倒れているのを、帰りが遅いのを不審に思い探しに出た妻が見つけました。ヒッキーさんは意識不明の状態で病院に運ばれ、その後死亡が確認