東京・町田市で昨夜自転車の男性が車にひき逃げされる事件があり、警視庁は逃げた車と似た車を運転していた男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕し関連を調べています。14日午後10時過ぎ、町田市玉川学園の路上で車が自転車に乗っていた50代の男性をはねそのまま逃走しました。男性は頭を強く打ち意識不明の重体です。近所の人：タイヤが焼けたみたいな焦げ臭い変な匂いがして道路に出たら塀の前に車の破片が散らばっていて。警視庁