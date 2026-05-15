きのう、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の69歳の女性が殺害されるなどした事件で、逮捕された自称16歳の少年が「同じ学年の人物が仲間にいて誘われた」という趣旨の供述をしていることがわかりました。報告「侵入の際に割られたと思われる窓ガラス付近に捜査員が集まり、鑑識活動が続けられています」この事件は、きのう午前、上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む富山英子さん（69）が殺害され