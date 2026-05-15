広州支局遠藤信葉広東省北東部の丘陵地帯に位置する梅州は、「客家（ハッカ）の都」と言われる。地元で伝統的な家庭料理を味わえる客家料理店「長楽酒楼」の一番人気は、「醸豆腐（ニャンドウフー）」。豆腐の中心をくりぬき、豚ひき肉を詰め、じっくりと煮込んだ一品だ。料理に込めた「一族を大切にする客家の団結心」オーナーの●勝聡（ドンションツォン）さん（４３）によると、こだわりの豆腐は、約７０キロ先の専門店か