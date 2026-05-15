片山さつき財務相片山さつき財務相は15日の閣議後記者会見で、2026年度補正予算案編成の必要性について問われ、中東情勢の混乱長期化を踏まえ「臨機応変に対応できるようにすることが常に重要だ」と述べた。補正予算案の具体的な検討状況について言及せず、エネルギー価格の上昇が物価に及ぼす影響を引き続き注視する考えを強調した。原油高騰対策の財源として、26年度当初予算に計上した1兆円の予備費も選択肢になるとの見方