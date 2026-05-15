落語家の月亭方正さん（58）が娘と一緒にダンスを踊る動画が話題となっています。【動画】親子の「口パクシリーズ」ダンス動画娘・山崎来蘭（らら）さんのインスタグラムで投稿された「口パクダンス動画」には、金髪ロングヘアーのウィッグを被った月亭方正さんと、白いミニスカを履いた山崎来蘭さんがお揃いのマイクを片手に口パクをしながらダンスを踊る様子が映っています。山崎来蘭さんは過去にも「親子動画」を公開しており、