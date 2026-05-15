歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月14日、自身のInstagramを更新。豪華な手作り料理を公開しました。【写真】市川團十郎の手料理「どれもこれも美味しそうですね」團十郎さんは「朝ごはんと晩御飯載せました」「#鍋はすっぽんもらいまして、すっぽんなり」などとつづり、5枚の写真を投稿。サーモンのカルパッチョやすっぽん鍋、卵かけご飯などが写っています。どれも豪華で、とてもおいしそうです。コメントでは「お雑炊が食べて
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