中国国家発展改革委員会国家情報センターによると、高頻度データ分析の結果、中国の先端分野への投資が力強さを示し、デジタルインフラへの投資が急速に活発になり、人工知能（AI）をはじめとする分野の資本誘致力が突出していたことが分かった。人民日報が伝えた。同月のAIや人型ロボットなどの分野への資本投資額は前年同期比で175．2％増加し、データ、演算能力、ネットワークなどの分野におけるインフラプロジェクトの落札金額