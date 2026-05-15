株主優待というと、「お得」というイメージを持つ人も多いでしょう。特に、外食やレジャー関連の優待は、実際に使う楽しさもあり、個人投資家から高い人気を集めています。最近は物価高の影響もあり、外食費やレジャー費用の負担を感じる家庭も増えています。そんななか、優待券や割引制度を活用することで、休日の支出を抑えながら楽しめる点が注目されています。また、外食やサービス系の優待は、「企業を体験できる」という特徴