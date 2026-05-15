連続テレビ小説『風、薫る』（主演・見上愛、上坂樹里、NHK総合毎週月曜〜土曜午前８時ほか）。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマです。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディー”になっていく物語。【写真】必死に訴える直美5月15日第35回の最後に、第8週「