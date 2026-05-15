トヨタ新型「小さなランクル」発表に“反響殺到”！2026年5月14日、トヨタから「ランドクルーザー」シリーズの新たな仲間となる新型「ランドクルーザーFJ（以下、ランクルFJ）」が正式に発表・発売されました。ランクルシリーズで現在展開されている最上級の「300」、実用性を高めた中核の「250」、プロユースの「70」に続く第4の柱となる本モデルは、「自由と喜び」をテーマに、より多くの人が気軽に本格的なオフロード車を楽