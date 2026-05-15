『ヘブンバーンズレッド』と『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』のコラボが、5月22日11時より期間限定で開催されることが発表された。 【画像あり】心の怪盗団のメンバーがプレイアブルにコラボキャンペーン一覧 ライトフライヤースタジオとKeyによるドラマチックRPG『ヘブンバーンズレッド』と、アトラスのピカレスク・ジュブナイルRPG『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』のコラボが、5月22日11時から6月