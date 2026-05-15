Photo: 小原啓樹 驚愕と、興奮と、いくらかの「マジか…」感。ある日、パソコン工房などのショップを展開するユニットコムのPCブランド「iiyama PC（イーヤマピーシー）」から、ギズモード編集部に面白そうなPCが送られてきました。添えられていたメッセージによると「特にAIやゲームが好きな人に触ってほしい」とのこと。ふむふむ。 Photo: 小原啓