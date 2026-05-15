トヨタ自動車は14日、『ランドクルーザー“FJ”』を同日から発売。発表から1日が経過し、SNSにはさまざまな意見が挙がっている。【写真多数】かっこかわいいフォルム…きょう発表されたトヨタ『ランドクルーザー“FJ”』内外装＆カラーバリエーション＆オプション全部見せ「もっと多くのお客様にもっと気軽にランクルを楽しんでいただきたい」という思いから開発された『ランドクルーザー“FJ”』シリーズは、扱いやすいサイズ