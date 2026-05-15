はとバスが、1万円以内で楽しめる“お手軽”バスツアーを実施中。公式インスタグラムで5つのコースを紹介した。バスガイドによる案内と食事も付く内容となっている。【画像でみる5ツアー】1万円以内、お気軽はとバスツアー（詳細）投稿で「ご家族とでもお一人でも、お友達とでも気軽に楽しめる日帰りバスツアー」と紹介し、「1万円とは思えない満足度で、東京の魅力をぎゅっと詰め込んだ5つのコースをご用意しました」とコメン