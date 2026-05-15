中国を訪れているアメリカのトランプ大統領はきのうの米中首脳会談で、習国家主席がイランとの戦闘終結に向けて協力を申し出たと明らかにしました。北京から中継です。私はトランプ大統領の宿泊先の近くにいます。トランプ大統領の車列を一目見ようと、多くの市民が集まっています。こちらは、きょうの中国共産党系の国際紙『環球時報』です。目をひくのが「『新たな位置づけ』で中米関係の新たな未来を切り拓く」という社説です。