俳優の桜田ひよりと木戸大聖がダブル主演する映画『モブ子の恋』（6月5日公開）より、モブ度を表した場面写真が公開された。【動画】映画『モブ子の恋』予告映像原作は、田村茜による同名漫画。2017年より「月刊コミックゼノン」で連載がスタートし、現在はWEB漫画サイト「ゼノン編集部」で連載中の人気作だ。ずっと“脇役”として生きてきた男女が、不器用ながらも少しずつ距離を縮めていく、等身大のラブストーリーが支持を