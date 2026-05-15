飛んだり転んだり、お忙しのフラミンゴの赤ちゃんの様子が、SNSで話題となっている。【映像】盛大に転がってしまう様子（実際の映像）盛大にすってんころりん！生後２週間ほどのフラミンゴの赤ちゃん。巣を飛び出して、広い世界に興味津々！水の中も好奇心いっぱいに進んでいき、大人たちの群れに合流する。さらに、フラミンゴの代名詞「片足立ち」にも挑戦中。すでに見事なバランス感覚だ。小さな翼をパタパタ