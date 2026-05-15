日本政府は米中首脳会談の内容について情報収集を進めていて、トランプ大統領と高市総理の電話会談を行えないか調整を進めています。これまでの米中の会談について、外務省幹部は「サプライズはなかった」と話す一方で、その詳しい内容の把握に努めています。木原稔 官房長官「米中関係が日本を含む国際社会の安定に資するものとなることが重要であると考えており、政府として高い関心を持って注視しております」木原官房長官