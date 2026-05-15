歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が12日、自身のブログを更新。舞台終わりに長男・堀越勸玄（市川新之助／13）と夜散歩を楽しむ様子を公開し、成長した姿にファンから反響が寄せられている。【写真】「もう『男』の背中ね」逞しく成長している市川團十郎の長男・市川新之助團十郎は「舞台終えて気分変える散歩、なんかいいね後ろ姿」とつづり、夜景の中を歩く長男の後ろ姿を投稿。ライトアップされた街並みの中を歩く自然体