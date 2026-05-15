■MLBホワイトソックス 6ー2 ロイヤルズ（日本時間15日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのロイヤルズ戦に“3番・一塁”で先発出場し、1打数0安打3四球。無安打に倒れたものの、3四球で得点に貢献した。試合はR.グリチュク（34）の逆転の2ラン本塁打を含む4打点の活躍、投手陣もリードを守り切り、チームは今季2度目の5連勝。ついに貯金1となった。先発、前DeNAのA.ケイ（31）は立ち上がり、連