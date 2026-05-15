フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が12日、自身のブログを更新。“冷蔵庫整理メニュー”と称した夕食を公開し、反響を呼んでいる。【写真一覧】「冷蔵庫の整理メニュー」妻と“工夫して食べた”夜ごはんメニュー英樹は「今日はビデオ撮影のあとは書き物沢山で 私も奥さんも書き物まとめでした」と近況を報告。仕事終わりにはビールを飲みながら、自宅で夕食を楽しんだと明かした。「今夜は冷蔵