演歌歌手の香西かおりさんが、初期の乳がんのため、摘出手術を受けたことを公表しました。【映像】所属事務所の公式サイト5月15日、所属事務所は公式サイトで、「先日、弊社所属アーティストである香西かおりに初期の乳がんが判明致しました。主治医と相談の上、4月30日に手術を行い、幸い大事には至らず現在順調に回復しております。本人の体調回復を最優先とし、一日も早く元気な姿をお見せできるよう努めてまいりますので、