チーズわさび漬山あいにある奥多摩町は、清流に恵まれてワサビの産地として知られる。辛みの強い地元のワサビをチーズにつけ込み、酒粕（さけかす）を隠し味にした。クリーミーな味わいが口の中に広がった後、キレのある辛さがガツンと来る。日本酒などにも合うよう改良加える町内にある「山城屋」は江戸時代から栽培を始め、その後、わさび漬けなどの加工を手がけるようになった。「数の子わさび」や「わさび醤油（しょうゆ）