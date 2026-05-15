美術館を訪れることも今回も研究が対象とする活動に含まれている/Vera Sung/Hans Lucas/AFP/Getty Images（CNN）生物学的な老化を遅らせるという点では、芸術や文化に関わることは身体活動と同じくらい有益だということが分かった。11日に学術誌「イノベーション・イン・エイジング」に掲載された研究で明らかになった。ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン（UCL）の研究者らは、英国の3500人超について、7種類の老化時計のデー