5月10日まで開催されたWRC第6戦ラリー・ポルトガル。その中継内で、2026年WRC衝撃映像集と題し、第5戦までに起きた数々の激しいアクシデントが紹介される中、サーキットレースの実況でも著名なピエール北川氏が注目したのは、サバンナの大地で起きたまさかの遭遇シーンだ。【映像】ラリー車に「キリンもびっくり」衝撃光景＆粋な対応特集されたのは、3月にアフリカ大陸で開催された第3戦サファリ・ラリー・ケニアでの一幕だ。