昨年６月にサッカー日本代表の谷口彰悟との結婚を発表したモデルで女優の泉里香が、１５日までにＳＮＳを更新。最新ショットを公開し、話題になっている。泉は「色とりどりのサンタモニカピアを散歩お天気も良くて海風も気持ちよかった！」とつづり、ストライプのシャツに黒のパンツを合わせたコーディネートでポーズする写真を複数枚アップ。来月に開幕するサッカー北中米Ｗ杯の開催都市でもあるロサンゼルスを訪れ、フォ