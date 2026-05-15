◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・ジャイアンツ戦でスタメンを外れた。打者としては２試合連続だが、これまで打者の出場がなかった試合は「投手専念」だったため、大谷の名前がラインアップから消えたのは今季初めてだ。当初から予定していた登板翌日の休養日だが、試合前の会見で