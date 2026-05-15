劇場版最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念して、「金曜ロードショー」で4週連続「トイ・ストーリー」放送が実施されることが決定した。6月12日放送『トイ・ストーリー』では、本編に加え、人気短編「ニセものバズがやって来た」と、地上波初放送となる「レックスはお風呂の王様」もあわせた3本立てでオンエアされる。1996年公開の『トイ・ストーリー』は、世界初のフルCG劇場長編アニメーション映画として世界的ヒットを記録