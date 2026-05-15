ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）は５月１４日、２０２６年１月１日から５月１０日までの世界の主要レースを対象とした「ロンジンワールドベストレースホースランキング」の第３回中間発表をした。レーティング１１９ポンド以上の３２頭が掲載された。外国馬では前回の発表後、スプリントＣ、チェアマンズスプリントプライズを圧倒的な強さで連勝したカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプ