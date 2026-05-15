◆ファーム・リーグ西武―巨人（１５日・カーミニーク）巨人の中山礼都外野手（２４）が１５日、ファームリーグ・西武戦の試合前練習で２軍に合流した。１４日に出場選手登録を抹消されていた。１３日の広島戦（福井）に「８番・右翼」でスタメン出場も５打数無安打。走者得点圏の好機に３打席連続でファーストストライクを見逃して凡退していた。阿部監督は本人と直接話をしたと言い、「振れなかったもんね。その勇気がな