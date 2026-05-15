【モデルプレス＝2026/05/15】女優の齋藤飛鳥が5月14日、自身のInstagramを更新。ヘアカットでイメージチェンジした姿を公開した。【写真】27歳元乃木坂センター「ロング以外の髪型新鮮すぎる」バッサリヘアカットでイメチェン◆齋藤飛鳥、バッサリヘアカットでイメチェン齋藤は「髪切ったよ」とコメントし、ロングヘアをバッサリカットし、肩までの黒髪ミディアムヘアになった姿を公開。「＃ヘアカットの様子を密着してもらったよ