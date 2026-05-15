VTuber事務所「ホロライブプロダクション」を運営するカバーが開発を手がけていたバーチャル空間プロジェクト「ホロアース」をめぐり、公式Xアカウントが2026年5月14日、サービスの終了予定を発表した。「今後のサービス提供について慎重に検討を重ねた結果」「ホロアース」は、「アニメルックの世界観に没入できるメタバース」として展開されている仮想空間サービスだ。14日の発表では「重要なお知らせ」として、サービスの終了予