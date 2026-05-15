「自分の食べ物を自分で獲る喜び」を味わったことはありますか？ 今回ご紹介するのは、インドアな職業の代表格ともいえる「漫画家」が、大自然に飛び込み「猟師」になるという異色のエッセイ漫画『漫画家、猟師になる』です。 第1話「野生が呼んでいる」から、手に汗握る狩猟のリアルな現場と、作者が感じた圧倒的な興奮をお届けします！ インドア漫画家、初めての「巻き狩り」へ 子供の頃から漫画ばかり描いていた主人公