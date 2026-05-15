有事のドル買い広がるトランプ「習氏が米原油購入案気に入ってる」 米イラン戦争長期化と、それに伴う海峡封鎖長期化への懸念が高まっている。 有事のドル買いが広がりドル円は一時158.59円まで上昇した。時間外でNY原油は102.90ドルまで一時急伸、ダウ先物は200ドル近く下げている。米10年債利回りは1年ぶり高水準、ドル指数は4月27日以来の高水準。 トランプ米大統領は「ホルムズ海峡の開放は必要ない、中国の習近平